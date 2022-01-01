Bedrijvenoverzicht
FTI Consulting
Werk je hier? Claim je bedrijf

FTI Consulting Salarissen

Het salarisbereik van FTI Consulting varieert van $87,435 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $362,500 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van FTI Consulting. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Management Consultant
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Accountant
$87.4K
Business Analist
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Data Analist
$101K
Personeelszaken
$90.5K
Marketing
$153K
Software Engineer
$96K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij FTI Consulting is Management Consultant at the L5 level met een jaarlijkse totale vergoeding van $362,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij FTI Consulting is $135,188.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor FTI Consulting

Gerelateerde bedrijven

  • HPE
  • BlackRock
  • Illumina
  • Cornerstone OnDemand
  • Danaher
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen