Ftcash
    ftcash supports micro merchants and SMEs by providing digital payment solutions and loans, consolidating various payment methods into a single channel for efficient offline transactions.

    ftcash.com
    Website
    2015
    Oprichtingsjaar
    240
    # werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte omzet
    Hoofdkantoor

