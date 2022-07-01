Fresha Salarissen

Bedrijvengids
Fresha's salaris varieert van $64,118 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $236,500 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fresha. Laatst bijgewerkt: 10/18/2025

Software Engineer
Median $127K
Marketing
$64.1K
Product Manager
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Recruiter
$92.8K
Sales
$103K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Fresha is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $236,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Fresha is $102,900.

Andere Bronnen