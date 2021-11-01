Fresenius Salarissen

Fresenius's salaris varieert van $75,170 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Germany aan de onderkant tot $213,925 voor een Project Manager in Switzerland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fresenius . Laatst bijgewerkt: 10/18/2025