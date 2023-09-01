Bedrijvengids
FPL
FPL Salarissen

FPL's salaris varieert van $64,675 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $160,800 voor een Project Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van FPL. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$160K

Software Engineer
Median $67.6K

Full-Stack Software Engineer

Business Analist
$111K
Controls Engineer
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
$64.7K
Informatietechnoloog (IT)
$103K
Project Manager
$161K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij FPL is Project Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $160,800. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij FPL is $86,915.

