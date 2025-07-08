Bedrijvengids
Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel Salarissen

Four Seasons Hotel's salaris varieert van $40,300 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $104,520 voor een Administratief Assistent aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Four Seasons Hotel. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$160K

Accountant
Median $63K
Administratief Assistent
$105K
Customer Service
$40.3K

Data Science Manager
$85.5K
Marketing
$74.6K
Product Designer
$43K
De best betaalde functie gerapporteerd bij Four Seasons Hotel is Administratief Assistent at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $104,520. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Four Seasons Hotel is $68,813.

