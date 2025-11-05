Bedrijvengids
Fortinet
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

  • Greater Vancouver

Fortinet Software Engineering Manager Salarissen in Greater Vancouver

Software Engineering Manager vergoeding in Greater Vancouver bij Fortinet varieert van CA$275K per year voor P3 tot CA$396K per year voor P6. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Vancouver bedraagt in totaal CA$281K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fortinet's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Fortinet zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Fortinet in Greater Vancouver ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$395,707. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Fortinet voor de Software Engineering Manager functie in Greater Vancouver is CA$253,240.

