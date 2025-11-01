Bedrijvengids
Foodee
Foodee Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Foodee bedraagt in totaal CA$80.9K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Foodee's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Foodee
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Totaal per jaar
CA$80.9K
Niveau
L1
Basissalaris
CA$80.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
0-1 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Foodee?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Foodee in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$152,914. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Foodee voor de Software Engineer functie in Canada is CA$80,872.

