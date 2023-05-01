Bedrijvenoverzicht
Fluke
Fluke Salarissen

Het salarisbereik van Fluke varieert van $13,236 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Brazil aan de onderkant tot $222,063 voor een Personeelszaken in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fluke. Laatst bijgewerkt: 8/10/2025

$160K

Personeelszaken
$222K
Werktuigbouwkundige
$111K
Product Designer
$13.2K

Productmanager
$183K
Projectmanager
$137K
Software Engineer
$109K
Software Engineering Manager
$216K
Technisch Programma Manager
$109K
Veelgestelde vragen

Flukeで報告された最高給の職種はPersoneelszaken at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$222,063です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Flukeで報告された年間総報酬の中央値は$124,055です。

