Bedrijvengids
Fluidra
Fluidra Salarissen

Fluidra's salaris varieert van $49,668 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Spain aan de onderkant tot $217,260 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fluidra. Laatst bijgewerkt: 9/8/2025

$160K

Product Manager
Median $59.9K
Human Resources
$145K
Marketing
$59.6K

Product Designer
$166K
Recruiter
$143K
Software Engineer
$49.7K
Solution Architect
$217K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Fluidra is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $217,260. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Fluidra is $142,800.

