Florida Blue Salarissen

Florida Blue's salaris varieert van $66,500 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $151,900 voor een Cybersecurity Analyst aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Florida Blue. Laatst bijgewerkt: 10/18/2025

Software Engineer
Median $115K

Backend Software Engineer

Business Analist
Median $66.5K
Actuaris
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Analist
$106K
Data Scientist
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Solution Architect
$131K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Florida Blue is Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $151,900. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Florida Blue is $112,775.

