Float Financial Solutions
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Float Financial Solutions Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Float Financial Solutions bedraagt in totaal CA$133K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Float Financial Solutions's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Mediaan Pakket
company icon
Float Financial Solutions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$133K
Niveau
-
Basissalaris
CA$133K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Float Financial Solutions?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Float Financial Solutions in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$183,682. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Float Financial Solutions voor de Software Engineer functie in Canada is CA$132,707.

