Fiverr
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Fiverr Software Engineer Salarissen in Tel Aviv Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Tel Aviv Metropolitan Area bij Fiverr bedraagt in totaal ₪508K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fiverr's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totaal per jaar
₪508K
Niveau
hidden
Basissalaris
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bonus
₪0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Fiverr?

₪560K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of ₪640,011. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fiverr for the Software Engineer role in Tel Aviv Metropolitan Area is ₪489,826.

