Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Israel bij Fiverr bedraagt in totaal ₪512K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fiverr's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totaal per jaar
$152K
Niveau
Mid
Basissalaris
$139K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Fiverr?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Unlock by Adding Your Salary!

Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

DevOps Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Fiverr in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪594,180. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Fiverr voor de Software Engineer functie in Israel is ₪490,186.

