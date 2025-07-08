Bedrijvengids
Firework
Firework Salarissen

Firework's salaris varieert van $149,250 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $246,225 voor een Business Development aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Firework. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$160K

Software Engineer
Median $205K
Business Development
$246K
Customer Success
$153K

Product Manager
$149K
Software Engineering Manager
$239K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Firework zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Firework is Business Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $246,225. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Firework is $205,000.

