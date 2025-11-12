Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer vergoeding in Raleigh-Durham Area bij Fidelity Investments varieert van $100K per year voor L4 tot $149K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in Raleigh-Durham Area bedraagt in totaal $148K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fidelity Investments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$100K
$93K
$0
$7K
L5
$139K
$118K
$3.9K
$17.2K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Fidelity Investments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)