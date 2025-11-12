Full-Stack Software Engineer vergoeding in Raleigh-Durham Area bij Fidelity Investments varieert van $88.8K per year voor L3 tot $410K per year voor L9|VP Software Engineering. Het mediane yearse vergoedinspakket in Raleigh-Durham Area bedraagt in totaal $119K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fidelity Investments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L3
$88.8K
$82.3K
$321
$6.2K
L4
$110K
$99.6K
$1.1K
$9.7K
L5
$151K
$131K
$3.1K
$16.5K
L6
$186K
$158K
$250
$27.2K
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Fidelity Investments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)