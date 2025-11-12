Full-Stack Software Engineer vergoeding in India bij Fidelity Investments varieert van ₹1.22M per year voor L3 tot ₹2.66M per year voor L7. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.81M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fidelity Investments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L3
₹1.22M
₹1.13M
₹12.5K
₹68.9K
L4
₹1.54M
₹1.35M
₹71.6K
₹116K
L5
₹3.1M
₹2.57M
₹176K
₹356K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Fidelity Investments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)