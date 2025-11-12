Bedrijvengids
Fidelity Investments
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • Greater Dublin Area

Fidelity Investments Full-Stack Software Engineer Salarissen in Greater Dublin Area

Full-Stack Software Engineer vergoeding in Greater Dublin Area bij Fidelity Investments varieert van €45.3K per year voor L3 tot €78K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Dublin Area bedraagt in totaal €57.3K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fidelity Investments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Instapniveau)
€45.3K
€43.1K
€0
€2.3K
L4
Software Engineer
€56.6K
€51.9K
€0
€4.7K
L5
Senior Software Engineer
€78K
€72K
€1.5K
€4.6K
L6
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bekijk 3 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Block logo
+€51.2K
Robinhood logo
+€78.5K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.9K
Verily logo
+€19.4K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Fidelity Investments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Fidelity Investments in Greater Dublin Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van €78,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Fidelity Investments voor de Full-Stack Software Engineer functie in Greater Dublin Area is €61,037.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Fidelity Investments

Gerelateerde Bedrijven

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen