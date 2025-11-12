Data Engineer vergoeding in Raleigh-Durham Area bij Fidelity Investments varieert van $88.9K per year voor L3 tot $139K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Raleigh-Durham Area bedraagt in totaal $142K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fidelity Investments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L3
$88.9K
$81K
$0
$7.9K
L4
$139K
$123K
$7.3K
$9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Fidelity Investments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)