Fidelity Investments UX Designer Salarissen in United States

UX Designer vergoeding in United States bij Fidelity Investments varieert van $98K per year voor L3 tot $166K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $159K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fidelity Investments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen ( /yr ) Bonus L3 $98K $97K $0 $1K L4 $105K $95K $0 $10.1K L5 $140K $121K $0 $19.3K L6 $166K $134K $0 $31.8K Bekijk 3 Meer Niveaus

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Bij Fidelity Investments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Fidelity Investments ?

