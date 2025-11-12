UX Designer vergoeding in United States bij Fidelity Investments varieert van $98K per year voor L3 tot $166K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $159K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Fidelity Investments's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L3
$98K
$97K
$0
$1K
L4
$105K
$95K
$0
$10.1K
L5
$140K
$121K
$0
$19.3K
L6
$166K
$134K
$0
$31.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Fidelity Investments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)