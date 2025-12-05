Bedrijvengids
Ferns ‘N’ Petals
Ferns ‘N’ Petals Software Engineer Salarissen

De gemiddelde Software Engineer totale vergoeding in India bij Ferns ‘N’ Petals varieert van ₹3.14M tot ₹4.29M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ferns ‘N’ Petals's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$38.6K - $45.9K
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$35.7K$38.6K$45.9K$48.8K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ferns ‘N’ Petals?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Ferns ‘N’ Petals in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹4,292,835. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ferns ‘N’ Petals voor de Software Engineer functie in India is ₹3,135,636.

