FDS Amplicare
FDS Amplicare Business Analist Salarissen

De gemiddelde Business Analist totale vergoeding in Bangladesh bij FDS Amplicare varieert van BDT 305K tot BDT 426K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor FDS Amplicare's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$2.7K - $3.3K
Bangladesh
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$2.5K$2.7K$3.3K$3.5K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij FDS Amplicare?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Analist bij FDS Amplicare in Bangladesh ligt op een jaarlijkse totale beloning van BDT 426,053. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij FDS Amplicare voor de Business Analist functie in Bangladesh is BDT 304,848.

