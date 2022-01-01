Bedrijvengids
Farfetch
Farfetch Salarissen

Farfetch's salaris varieert van $22,689 in totale vergoeding per jaar voor een Copywriter in Portugal aan de onderkant tot $198,900 voor een Data Scientist in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Farfetch. Laatst bijgewerkt: 10/9/2025

$160K

Software Engineer
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Data Engineer

Product Manager
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Data Analist
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Project Manager
Median $39.9K
Software Engineering Manager
Median $69.8K
Business Analist
$111K
Copywriter
$22.7K
Customer Service
$75.4K
Data Science Manager
$77.9K
Data Scientist
$199K
Financieel Analist
$54.2K
Human Resources
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Recruiter
$85.4K
Solution Architect
$79.4K
UX Researcher
$47.9K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Farfetch zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Farfetch is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $198,900. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Farfetch is $54,174.

Andere Bronnen