Faraday Technology Salarissen

Faraday Technology's salaris varieert van $40,935 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $67,810 voor een Project Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Faraday Technology . Laatst bijgewerkt: 10/18/2025