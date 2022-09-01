Fandom Salarissen

Bedrijvengids
Fandom's salaris varieert van $60,775 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $90,545 voor een Data Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fandom. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Software Engineer
Median $60.8K
Data Analist
$90.5K
Software Engineering Manager
$89.8K

Trust and Safety
$74.4K
El rol amb millor retribució reportat a Fandom és Data Analist at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $90,545. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fandom és $82,095.

Andere Bronnen