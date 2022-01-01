Bedrijvengids
Fanatics
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Fanatics Salarissen

Fanatics's salaris varieert van $7,881 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $305,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fanatics. Laatst bijgewerkt: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $210K
Software Engineering Manager
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Chief of Staff
Median $65K
Data Scientist
Median $238K
Marketing
Median $120K
Data Analist
Median $131K
Administratief Assistent
$103K
Business Analist
$7.9K
Data Science Manager
$164K
Human Resources
$163K
Product Designer
$151K
Recruiter
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Technisch Programma Manager
$238K
UX Researcher
$125K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Fanatics zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Fanatics is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $305,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Fanatics is $156,975.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Fanatics

Gerelateerde Bedrijven

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen