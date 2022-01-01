FabFitFun Salarissen

FabFitFun's salaris varieert van $100,500 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $136,680 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van FabFitFun . Laatst bijgewerkt: 9/11/2025