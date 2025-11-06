Bedrijvengids
F-Secure
F-Secure Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij F-Secure bedraagt in totaal ₹3.85M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor F-Secure's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹3.85M
Niveau
L3
Basissalaris
₹3.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij F-Secure in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,989,230. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij F-Secure voor de Software Engineer functie in Greater Bengaluru is ₹3,849,054.

