Software Engineer vergoeding in United States bij ExxonMobil varieert van $101K per year voor CL22 tot $230K per year voor CL27. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $180K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ExxonMobil's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen