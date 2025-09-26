Mechanisch Ingenieur vergoeding in United States bij ExxonMobil varieert van $115K per year voor CL22 tot $247K per year voor CL27. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $127K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ExxonMobil's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***