Bedrijvengids
ExxonMobil
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Information Technologist (IT)

  • Alle Information Technologist (IT) Salarissen

ExxonMobil Information Technologist (IT) Salarissen

Information Technologist (IT) vergoeding bij ExxonMobil bedraagt $243K per year voor CL27. Het mediane yearse vergoedinspakket bedraagt in totaal $108K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ExxonMobil's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Bekijk 4 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij ExxonMobil?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Information Technologist (IT) aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at ExxonMobil sits at a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is $185,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor ExxonMobil

Gerelateerde Bedrijven

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen