ExxonMobil Salarissen

ExxonMobil's salaris varieert van $1,547 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $290,000 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ExxonMobil. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Mechanisch Ingenieur
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Software Engineer
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack Software Engineer

Research Scientist

Chemisch Ingenieur
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Process Engineer

Product Manager
CL24 $126K
CL26 $197K
Project Manager
CL23 $118K
CL27 $214K
Technisch Programma Manager
CL26 $182K
CL28 $290K
Business Development
Median $200K
Data Scientist
Median $35.8K
Informatietechnoloog (IT)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Hardware Engineer
Median $140K
Product Designer
Median $120K
Civiel Ingenieur
Median $231K
Accountant
$17.6K
Biomedisch Ingenieur
$136K
Business Operations
$114K
Business Operations Manager
$139K
Business Analist
$1.5K
Controls Engineer
$171K
Data Analist
$26K
Elektrisch Ingenieur
$164K
Financieel Analist
$18.4K
Geologisch Ingenieur
$169K
Human Resources
$3.5K
Management Consultant
$38.8K
Marketing Operations
$149K
Programma Manager
$181K
Sales
$93.5K
Cybersecurity Analist
$115K
Solution Architect
$43.1K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ExxonMobil is Technisch Programma Manager at the CL28 level met een jaarlijkse totale beloning van $290,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ExxonMobil is $134,342.

