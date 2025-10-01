Bedrijvengids
exadel
  • Uzbekistan

exadel Software Engineer Salarissen in Uzbekistan

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Uzbekistan bij exadel bedraagt in totaal UZS 646.29M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor exadel's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Totaal per jaar
UZS 646.29M
Niveau
Senior
Basissalaris
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonus
UZS 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij exadel?

UZS 2B

Nieuwste Salarisinzendingen
Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij exadel in Uzbekistan ligt op een jaarlijkse totale beloning van UZS 751,500,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij exadel voor de Software Engineer functie in Uzbekistan is UZS 646,290,000.

Andere Bronnen