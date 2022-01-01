Exabeam Salarissen

Het salarisbereik van Exabeam varieert van $106,530 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $452,250 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Exabeam . Laatst bijgewerkt: 8/11/2025