Exabeam Salarissen

Het salarisbereik van Exabeam varieert van $106,530 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $452,250 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Exabeam. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $243K
Productmanager
Median $320K
Klantensucces
$132K

Informatietechnoloog (IT)
$107K
Marketing
$241K
Product Designer
$240K
Projectmanager
$452K
Verkoop
$118K
Software Engineering Manager
$191K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Exabeam is Projectmanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $452,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Exabeam is $240,293.

