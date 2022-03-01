Bedrijvenoverzicht
Evonik
Evonik Salarissen

Het salarisbereik van Evonik varieert van $76,108 in totale vergoeding per jaar voor een Solution Architect in Germany aan de onderkant tot $159,120 voor een Manager Bedrijfsoperaties in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Evonik. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Manager Bedrijfsoperaties
$159K
Scheikundig Ingenieur
$87.4K
Besturingstechnicus
$126K

Marketing
$144K
Werktuigbouwkundige
$80.4K
Solution Architect
$76.1K
Veelgestelde vragen

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Evonik, ir Manager Bedrijfsoperaties at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $159,120. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Evonik, ir $106,651.

Overige bronnen