Evolv Technology
    • Over

    At Evolv, we provide a secure and seamless screening experience, making it possible for venues of all kinds to keep visitors safe from concealed weapons, public health threats, and intruders.

    http://www.evolvtechnology.com
    Website
    2013
    Oprichtingsjaar
    150
    # werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte omzet
    Hoofdkantoor

