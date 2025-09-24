Bedrijvengids
Ernst and Young
Ernst and Young Technisch Writer Salarissen

De gemiddelde Technisch Writer totale vergoeding in Singapore bij Ernst and Young varieert van SGD 38.1K tot SGD 52.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ernst and Young's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

SGD 210K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Ernst and Young zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Technisch Writer at Ernst and Young in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 52,094. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Technisch Writer role in Singapore is SGD 38,052.

