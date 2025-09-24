Bedrijvengids
Ernst and Young
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Senior

  • Alle Senior Salarissen

Ernst and Young Senior Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ernst and Young's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

We hebben alleen nog 4 meer Senior inzendingens bij Ernst and Young nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

₹13.98M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van ₹2.62M+ (soms ₹26.21M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Ernst and Young zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Senior aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een jobFamilies.Senior bij Ernst and Young in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹1,255,534. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ernst and Young voor de jobFamilies.Senior functie in India is ₹1,255,534.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Ernst and Young

Gerelateerde Bedrijven

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen