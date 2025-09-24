Information Technologist (IT) vergoeding bij Ernst and Young varieert van $138K per year voor Senior IT tot $84K per year voor Staff IT. Het mediane yearse vergoedinspakket bedraagt in totaal $142K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ernst and Young's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Ernst and Young zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)