Business Analist vergoeding in United States bij Ernst and Young varieert van $71.7K per year voor Business Analyst tot $194K per year voor Principal Business Analyst. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $120K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ernst and Young's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Ernst and Young zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)