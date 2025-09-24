Bedrijvengids
Het mediane Assistant Manager vergoedinspakket in Pakistan bij Ernst and Young bedraagt in totaal PKR 5.77M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ernst and Young's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
Ernst and Young
Assistant Manager
hidden
Totaal per jaar
PKR 5.77M
Niveau
hidden
Basissalaris
PKR 5.26M
Stock (/yr)
PKR 0
Bonus
PKR 509K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Ernst and Young zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een jobFamilies.Assistant Manager bij Ernst and Young in Pakistan ligt op een jaarlijkse totale beloning van PKR 3,428,547. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ernst and Young voor de jobFamilies.Assistant Manager functie in Pakistan is PKR 3,428,547.

