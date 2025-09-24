Bedrijvengids
Ericsson
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

Ericsson Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in India bij Ericsson bedraagt in totaal ₹9.49M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ericsson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹9.49M
Niveau
L7
Basissalaris
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹999K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
24 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ericsson?

₹13.98M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Ericsson in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹9,569,049. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ericsson voor de Software Engineering Manager functie in India is ₹9,491,034.

