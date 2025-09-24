Bedrijvengids
Ericsson Hardware Engineer Salarissen

Hardware Engineer vergoeding in Sweden bij Ericsson varieert van SEK 484K per year voor JS5 tot SEK 720K per year voor JS7. Het mediane yearse vergoedinspakket in Sweden bedraagt in totaal SEK 618K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ericsson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Hardware Engineer at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 912,422. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Hardware Engineer role in Sweden is SEK 618,023.

