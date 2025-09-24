Hardware Engineer vergoeding in Sweden bij Ericsson varieert van SEK 484K per year voor JS5 tot SEK 720K per year voor JS7. Het mediane yearse vergoedinspakket in Sweden bedraagt in totaal SEK 618K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ericsson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
