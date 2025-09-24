Bedrijvengids
Ericsson
Ericsson Data Scientist Salarissen

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in India bij Ericsson bedraagt in totaal ₹5.66M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ericsson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹5.66M
Niveau
JS6
Basissalaris
₹5.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹314K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ericsson?

₹13.98M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Ericsson in India sits at a yearly total compensation of ₹7,762,301. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Data Scientist role in India is ₹5,476,621.

