EquityZen Salarissen

EquityZen's salaris varieert van $70,350 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in Canada aan de onderkant tot $237,308 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van EquityZen. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Accountant
$70.4K
Business Analist
$109K
Product Designer
$109K

Software Engineer
$237K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at EquityZen is Software Engineer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $237,308. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at EquityZen is $109,450.

