EquiLend
EquiLend Salarissen

EquiLend's salaris varieert van $6,472 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager in India aan de onderkant tot $119,400 voor een Legal in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van EquiLend. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Software Engineer
Median $17.5K
Legal
$119K
Project Manager
$6.5K

Software Engineering Manager
$35.7K
Veelgestelde vragen

A legmagasabban fizető pozíció a EquiLend cégnél: Jogi at the Common Range Average level évi $119,400 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A EquiLend cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $26,584.

