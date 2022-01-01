Bedrijvengids
Equal Experts Salarissen

Equal Experts's salaris varieert van $42,771 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $299,495 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Equal Experts. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Software Engineer
Median $42.8K

Backend Software Engineer

Data Analist
$61.2K
Management Consultant
$205K

Recruiter
$109K
Software Engineering Manager
$188K
Solution Architect
$299K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Equal Experts is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $299,495. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Equal Experts is $148,650.

