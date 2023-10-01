Bedrijvengids
eQ Technologic
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

eQ Technologic Salarissen

eQ Technologic's salaris varieert van $21,310 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $88,896 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van eQ Technologic. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $28.9K

Backend Software Engineer

Product Designer
$21.3K
Software Engineering Manager
$88.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Solution Architect
$53.2K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes eQ Technologic on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $88,896. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte eQ Technologic keskmine aastane kogutasu on $41,087.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor eQ Technologic

Gerelateerde Bedrijven

  • Amazon
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Databricks
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen